Левандовски получит награду имени Герда Мюллера

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски получит трофей имени Герда Мюллера, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что эта награда вручается игроку, забившему больше всех голов за клуб и сборную в официальных матчах по итогам прошедшего сезона. Официальное вручение состоится 17 октября в Париже.

В минувшем сезоне Левандовски забил в общей сложности за «Баварию» и национальную команду Польши 57 мячей. Летом текущего года 34-летний форвард перебрался из немецкого клуба в «Барселону» за 45 миллионов евро.

В составе каталонцев поляк успел провести 12 матчей, забив в них 14 голов, а также отдав две результативные передачи.