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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски получит награду имени Герда Мюллера

15 Октября 2022 • 14:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски получит трофей имени Герда Мюллера, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что эта награда вручается игроку, забившему больше всех голов за клуб и сборную в официальных матчах по итогам прошедшего сезона. Официальное вручение состоится 17 октября в Париже.

В минувшем сезоне Левандовски забил в общей сложности за «Баварию» и национальную команду Польши 57 мячей. Летом текущего года 34-летний форвард перебрался из немецкого клуба в «Барселону» за 45 миллионов евро.

В составе каталонцев поляк успел провести 12 матчей, забив в них 14 голов, а также отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Польши Герд Мюллер Роберт Левандовски
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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