Левандовски: «Перед матчами с «Реалом» всегда вспоминаю о своём покере в полуфинале Лиги чемпионов»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от «эль-класико» против мадридского «Реала». Напомним, оба клуба разделяют первую строчку чемпионата Испании, но «сине-гранатовые» пока лидируют за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных.

«Перед матчами с «Реалом» всегда вспоминаю о своём покере в полуфинале Лиги чемпионов за дортмундскую «Боруссию», – заявил Левандовски в короткой беседе с El Chiringuito TV.

Напомним, в сезоне 2012/13 Левандовски в составе дортмундской «Боруссии» забил 4 гола в ворота мадридского «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Впоследствии за счёт этих голов «шмели» вышли в финал, обыграв «сливочных» по сумме двух матчей 4:3.