Лапорта: «Мы всё ещё уверены в Хави»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что руководство клуба всё ещё доверяет главному тренеру Хави Эрнандесу, даже несмотря на возможный вылет в Лигу Европы.

«Мы всё ещё уверены в Хави. Он отлично знает клуб, систему, он отличный человек и невероятный тренер. Хави ещё достигнет с нами большого успеха», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Барселона» сейчас лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» по количеству забитых и пропущенных мячей. Но при этом команда с большой долей вероятности не сможет выйти из группы в Лиге чемпионов. Миланскому «Интеру» достаточно набрать три очка в двух матчах, чтобы отправить «сине-гранатовых» в Лигу Европы.