Бензема в понедельник отправится на церемонию «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в понедельник отправится в Париж, чтобы получить «Золотой мяч» от France Football. По информации от журналиста Аранки Родригеса в социальных сетях, форвард вылетит за наградой после тренировки мадридского «Реала» в понедельник.

Также сообщается, что вместе с французом полетит голкипер «сливочных» Тибо Куртуа, который должен забрать награду лучшему вратарю мира за свои выступления в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Голы нападающего помогли мадридскому «Реалу»выиграть оба турнира.