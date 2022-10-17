«Реал» и «Барселона» сравнялись по числу «Золотых мячей», завоёванных их игроками

Карим Бензема получил «Золотой мяч» по итогам 2022 года, что позволило игрокам «Реала» сравняться с «Барселоной» в списке лауреатов главной индивидуальной награды.

Футболисты испанских грандов становились обладателями «Золотого мяча» по 12 раз. Что интересно, половину призов для каталонского клуба принёс Лионель Месси, в то время как в составе «Реала» лучшим футболистом года становились сразу восемь человек. Далее в списке находятся «Милан» и «Ювентус», чьи игроки брали «Золотой мяч» по восемь раз.

Напомним, что Бензема впервые в карьере получил награду от France Football.

