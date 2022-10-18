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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой – о Бензема: «Считаю «Золотой мяч» заслуженным»

18 Октября 2022 • 22:18 Комментировать
Реал Мадрид
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Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал получение Каримом Бензема «Золотого мяча».

«Считаю «Золотой мяч» Бензема заслуженным. Это подтверждение того, что Карим в свои 34 года был лучшим игроком Лиги чемпионов и испанского чемпионата — забивал и отдавал», – заявил бывший футболист «Сельты» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что по итогам прошлого сезона Карим забил 44 гола в 46 встречах в футболке мадридского «Реала», что помогло «королевскому» клубу выиграть три трофея в недавней кампании.

 

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4859443-aleksandr-mostovoj-vyskazalsya-o-vruchenii-zolotogo-myacha-karimu-benzema.html?utm_source=copypaste
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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Александр Мостовой Золотой Мяч
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