Карвахаль: «Было важно выиграть, чтобы оказать давление на «Барселону»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль высказался о победе своей команды и чемпионской гонке с «Барселоной».

Мадридцы добыли три очка в гостевом поединке против «Хетафе» (1:0), вновь возглавив турнирную таблицу. Впрочем, отстающая на три очка «Барселона» свой матч ещё не провела.

«Наша задача заключалась в том, чтобы выиграть и не позволить «Барселоне» уйти в отрыв, оказать на неё давление.

Мы всегда хотим забивать как можно больше, но сегодня для победы хватило одного гола. Не пропустить ни одного мяча – тоже очень ценно», – цитирует Mundo Deportivo Карвахаля.

«Реал» и «Барселона» сойдутся в очной битве уже в следующем туре Ла Лиги. Матч пройдёт 16 октября.