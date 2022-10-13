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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья – о матче с «Реалом»: «Опасаться должны они, а не мы»

13 Октября 2022 • 22:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.20 X 3.60 2 3.10
16.10 17:15

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас выразил уверенность перед предстоящим «эль класико».

Мадридский «Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» 16 октября. После восьми туров Ла Лиги команды делят между собой первую строчку, имея по 22 набранных очка в активе, однако «сине-гранатовые» превосходят конкурента по разнице голов.

«Именно «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, а не «Реал», – приводит Movistar слова Рафиньи. – Если и есть команда, которой следует опасаться перед «эль класико», то это не мы, а они», – заявил 25-летний бразилец, пополнивший ряды каталонцев этим летом и отметившийся одним голом в 11 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рафинья Диас
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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