Йорди Кройф: «Владение мячом не поможет, когда не используешь свои шансы»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф рассказал о причинах поражения команды в «эль класико».

Каталонцы уступили «Реалу» в Мадриде со счётом 1:3, пропустив заклятого соперника вперёд в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Быстрый гол «Реала» вынудил нас идти вперёд большими силами и оставлять пространство у своих ворот. В футболе необходимо уверенно защищаться и использовать создаваемые моменты – если ты этого не делаешь, то вряд ли сможешь рассчитывать на успех даже при постоянном владении мячом. Мы потерпели неудачу, но должны вернуться», – заявил в послематчевом интервью Йорди Кройф.