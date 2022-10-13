Кроос назвал лучшего голкипера, защитника, полузащитника и нападающего, с которыми ему приходилось играть

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал лучших футболистов на разных позициях, с которыми ему приходилось играть в одной команде.

«Очень сложно ответить на этот вопрос. Я бы назвал Мануэля Нойера, Серхио Рамоса, Луку Модрича и Криштиану Роналду», – заявил Кроос в интервью Madrid Xtra.

Напомним, до перехода в мадридский «Реал» летом 2014 года, Кроос защищал цвета мюнхенской «Баварии», с которой успел выиграть несколько титулов Бундеслиги, а также Лигу чемпионов в 2013 году. Ходят слухи, что Тони может завершить карьеру по окончанию сезона, когда его контракт с мадридским «Реалом» подойдёт к концу.