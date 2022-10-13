Участие Рюдигера в матче с «Барселоной» находится под вопросом

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может пропустить матч чемпионата Испании против каталонской «Барселоны», который состоится в воскресенье. Об этом сообщает Marca.

Рюдигер получил травму в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра». Ранее предполагалось, что если немец примет участие в игре с «Барселоной», то футболист будет выступать в защитной маске. Тем не менее, Антонио вовсе не тренировался с командой сегодня.

По сведениям источника, даже если Рюдигер будет готов сыграть с «Барселоной», в основном составе с большой долей вероятности выйдет связка защитников Алаба-Милитао.