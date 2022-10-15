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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы уже работаем над январскими трансферами»

15 Октября 2022 • 11:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заверил, что его клуб уже активно работает над подписаниями в январское трансферное окно. Напомним, летом каталонский клуб потратил на новых игроков свыше 150 миллионов евро.

«Мы уже работаем над возможными подписаниями в январское трансферное окно. Мы обсуждаем потенциальных новичков с другими членами руководства, а также с Хави и его тренерским штабом. Мы намерены улучшить свой состав, как всегда», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Барселона» в данный момент лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» по разнице забитых и пропущенных. В то же время каталонцы близки к вылету из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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