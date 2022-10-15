Лапорта: «Мы уже работаем над январскими трансферами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заверил, что его клуб уже активно работает над подписаниями в январское трансферное окно. Напомним, летом каталонский клуб потратил на новых игроков свыше 150 миллионов евро.

«Мы уже работаем над возможными подписаниями в январское трансферное окно. Мы обсуждаем потенциальных новичков с другими членами руководства, а также с Хави и его тренерским штабом. Мы намерены улучшить свой состав, как всегда», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Барселона» в данный момент лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» по разнице забитых и пропущенных. В то же время каталонцы близки к вылету из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.