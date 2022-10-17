Украинский вратарь «Реала»: «Я сейчас самый счастливый человек на свете»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих эмоциях после вчерашнего поединка против каталонской «Барселоны» (3:1) в рамках девятого тура чемпионата Испании.

«Я с самого детства мечтал сыграть в «эль класико». Невозможно словами передать мои эмоции. Я сейчас самый счастливый человек на свете», - передает слова украинского вратаря Madrid Xtra.

Матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «королевского» клуба со счетом 3:1. Благодаря этому успеху подопечные Карло Анчелотти захватили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от «Барселоны» на три пункта.