​«Реал» озвучил состав на «эль класико»

В воскресенье вечером «Реал» будет играть против «Барселоны» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Чуамени, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Голкипер Тибо Куртуа не успел набрать форму после проблем со здоровьем. Защитник Антонио Рюдигер, которому наложили швы на лоб после матча Лиги чемпионов с «Шахтёром», начнёт «эль класико» в запасе.

Битва между «Реалом» и «Барселоной» стартует в 17:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.