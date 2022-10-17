Анчелотти объяснил, как «Реалу» удалось нейтрализовать Левандовски

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами после домашней победы над каталонской «Барселоной» (3:1). В частности, он рассказал, как удалось нейтрализовать нападающего гостей Роберта Левандовски.

«Реал» должен был показать свой максимум. У нас это получилось. Левандовски? Милитао должен был давить на него, а Кроос и Чуамени позволяли хорошо чувствовать игроков между линиями. В прошлом сезоне я много экспериментировал, в этом же матче просто расставил футболистов по их местам», - передает слова итальянца газета Marca.

По итогам девяти туров «Реал» лидирует с 25 баллами. «Барселона» (22) занимает второе место.