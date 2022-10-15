Куртуа не тренируется с командой в преддверии «эль класико»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Таким образом, шансы бельгийца на участие в «эль класико» снизились до минимума. Вчера главный тренер Карло Анчелотти говорил, что Тибо предстоит сделать финальный тест, который выявит его готовность к матчу с «Барселоной». По всей видимости, Куртуа провалил этот тест.

С большой долей вероятности основным голкипером мадридского «Реала» в матче с «Барселоной» будет украинец Андрей Лунин, который уже успел провести несколько игр в период отсутствия Куртуа.