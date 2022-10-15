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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» считает, что «ПСЖ» – идеальный клуб для Мбаппе в силу его поведения

15 Октября 2022 • 09:37 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Мадридский «Реал» не намерен покупать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в январское трансферное окно. В руководстве клуба считают, что в стане парижан француз чувствует себя наиболее комфортно в силу своего эгоистического поведения. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Марио Кортахена.

Напомним, Мбаппе лишь недавно продлил контракт с «ПСЖ», но уже успел вступить в конфликт с руководством. С момента начала сезона Килиан также успел повздорить с несколькими одноклубниками, включая Неймара и Ашрафа Хакими.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Мбаппе может стать лондонский «Челси», но «ПСЖ» вряд ли продаст свою суперзвезду в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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andi
15 Октября 2022 в 09:48
Правильно пусть шейхам мозги компосирует.
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