«Реал» считает, что «ПСЖ» – идеальный клуб для Мбаппе в силу его поведения

Мадридский «Реал» не намерен покупать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в январское трансферное окно. В руководстве клуба считают, что в стане парижан француз чувствует себя наиболее комфортно в силу своего эгоистического поведения. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Марио Кортахена.

Напомним, Мбаппе лишь недавно продлил контракт с «ПСЖ», но уже успел вступить в конфликт с руководством. С момента начала сезона Килиан также успел повздорить с несколькими одноклубниками, включая Неймара и Ашрафа Хакими.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Мбаппе может стать лондонский «Челси», но «ПСЖ» вряд ли продаст свою суперзвезду в январе.