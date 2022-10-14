Де Йонг заявил, с каким счётом «Барселона» хочет обыграть «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался в преддверии матча с «Реалом».

Футболист заявил Barca Universal, что предстоит тяжелая встреча, но «Барселона» надеется на еще одну победу со счетом 4:0. Напомним, что последний матч между этими командами завершился именно с таким результатом.

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Реал» примет «Барселону» в рамках матча девятого тура чемпионата Испании, встреча состоится 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 17:15 по московскому времени.