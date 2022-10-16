Модрич – о победе над «Барселоной»: «Знали, что в определённый момент придётся пострадать»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич восхищён игрой команды в матче против «Барселоны».

Домашнее для «сливочных» «эль класико» завершилось победой – 3:1.

«Мы определённо довольны своей игрой. Мы знали, что в определённый момент нам придётся пострадать, играя в защите, потому что «Барселона» здорово владела мячом. От каждого из нас требовалась предельная самоотдача, и мы отличны справились. Кроме того, мы забили три гола. Отличный матч», – цитирует Mundo Deportivo 37-летнего хорвата.

После сегодняшней победы «Реал» стал единоличным лидером турнирной таблицы Ла Лиги, опередив «Барселону» на три очка.