Хави ответил на вопрос о том, как «Барселона» будет останавливать Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями об угрозе, исходящей от вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Эль класико» состоится 16 октября, и именно бразильца журналисты сочли самым опасным игроком в составе «сливочных», задач рулевому «Барселоны» вопрос о способах борьбы со звездой соперников: «На этот раз у нас нет Араухо, который очень здорово защищался против Винисиуса в прошлом сезоне. Но для меня это больше коллективная работа, чем индивидуальная. Ранее мы успешно противостояли этому игроку, и сейчас я гораздо больше думаю не об этом, а о нейтрализации всего «Реала» в целом», – заявил Хави на предматчевой пресс-конференции.