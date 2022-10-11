Хави – игрокам «Барселоны»: «Вы должны уметь страдать»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес готовит команду к трудным матчам.

В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» как никогда надёжны в обороне – всего один пропущенный гол после восьми туров Ла Лиги. В последних двух встречах чемпионата команда победила с минимальным счётом, и Хави убеждает игроков, что иногда для успеха необходимо страдать на поле, играя на удержание: «Настоящие команды-победители – это те, что способны выигрывать даже при плохой игре. Вы должны уметь страдать», – передаёт слова наставника каталонцев во время прошедшей тренировки журналист Хави Мигель.

В среду «Барселона» примет на своём поле миланский «Интер» в рамках Лиги чемпионов, а в воскресенье сыграет в гостях с «Реалом».