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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – игрокам «Барселоны»: «Вы должны уметь страдать»

11 Октября 2022 • 00:57 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
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12.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес готовит команду к трудным матчам.

В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» как никогда надёжны в обороне – всего один пропущенный гол после восьми туров Ла Лиги. В последних двух встречах чемпионата команда победила с минимальным счётом, и Хави убеждает игроков, что иногда для успеха необходимо страдать на поле, играя на удержание: «Настоящие команды-победители – это те, что способны выигрывать даже при плохой игре. Вы должны уметь страдать», – передаёт слова наставника каталонцев во время прошедшей тренировки журналист Хави Мигель.

В среду «Барселона» примет на своём поле миланский «Интер» в рамках Лиги чемпионов, а в воскресенье сыграет в гостях с «Реалом».

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Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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