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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде: «Конечно, расстроены, не любим проигрывать»

16 Октября 2022 • 21:25 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом. События игры прокомментировал защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.  

- Конечно, расстроены, проигрывать не любим. Шансы были, но они использовали свои шансы лучше. Тем не менее, мы остаемся в игре, еще ничего не потеряло - цитирует слова игрока пресс-служба каталонского суперклуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Алехандро Бальде
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