Бальде: «Конечно, расстроены, не любим проигрывать»

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом. События игры прокомментировал защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.

- Конечно, расстроены, проигрывать не любим. Шансы были, но они использовали свои шансы лучше. Тем не менее, мы остаемся в игре, еще ничего не потеряло - цитирует слова игрока пресс-служба каталонского суперклуба.