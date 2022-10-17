Де Йонг: «Не думаю, что у меня самая большая зарплата после Месси»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался на тему своей зарплаты на фоне летних слухов о снижении оклада.

«Я не думаю, что у меня самая высокая зарплата в «Барселоне» после Лионеля Месси. Была кампания с большим количеством вранья», — цитирует нидерландского полузащитника издание Ziggo Sport Totaal. Напомним, что ранее де Йонг заявил о том, что всегда шёл на встречу руководству «блауграны» в вопросе снижения зарплаты.

Френки выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провёл 11 матчей в футболке «сине-гранатовых» в рамках всех состязаний, забив один мяч.

