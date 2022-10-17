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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг высказался о сокращении зарплаты в «Барселоне»

17 Октября 2022 • 07:51 Комментировать

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг вспомнил о переговорах с руководством клуба о сокращении размера своей заработной платы.

«Было много неправдивой информации насчет моей зарплаты. Сколько я здесь играю, всегда шел навстречу клубу в данном вопросе. Все равно эти деньги потом возвращаются в качестве бонусов. Люди должны понять, что в прессе распространяются ложные данные», - передает слова голландского футболиста Football Espana.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги де Йонг провел 11 поединков за «сине-гранатовых», отметившись одним голом. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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