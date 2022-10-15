Менди рассказал, что нужно «Реалу» для победы над «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди высказался о поединке против каталонской «Барселоны», который состоится в этот уик-энд на «Сантьяго Бернабеу».

«Это особенный матч. «Реал» приложит все усилия, чтобы отпраздновать победу. Выложимся на 100 процентов. Для нас главное – проявить командную работу. Пока у нас не возникало проблем с этим, в коллективе все хорошо понимают друг друга», - передает слова футболиста пресс-служба «королевского» клуба.

Встреча состоится завтра, 16 октября, на стадионе в Мадриде. Перед этой игрой команды имеют по 22 набранных балла, но «Барселона» опережает «Реал» по дополнительным показателям.