Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Менди рассказал, что нужно «Реалу» для победы над «Барселоной»

15 Октября 2022 • 08:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди высказался о поединке против каталонской «Барселоны», который состоится в этот уик-энд на «Сантьяго Бернабеу».

«Это особенный матч. «Реал» приложит все усилия, чтобы отпраздновать победу. Выложимся на 100 процентов. Для нас главное – проявить командную работу. Пока у нас не возникало проблем с этим, в коллективе все хорошо понимают друг друга», - передает слова футболиста пресс-служба «королевского» клуба.

Встреча состоится завтра, 16 октября, на стадионе в Мадриде. Перед этой игрой команды имеют по 22 набранных балла, но «Барселона» опережает «Реал» по дополнительным показателям.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ферлан Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.10.22 в 15:00
Жирона Жирона
Кадис Кадис
2.09 3.30 3.85
Видео
15.10.22 в 17:15
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
1.59 4.10 6.00
Видео
15.10.22 в 19:30
Мальорка Мальорка
Севилья Севилья
2.75 3.05 2.90
Видео
15.10.22 в 22:00
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М Атлетико М
2.75 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
09:05 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» по-прежнему нацелен на полузащитника «Барселоны»
08:16 · Испания. Ла Лига
Менди рассказал, что нужно «Реалу» для победы над «Барселоной»
07:57 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» поделился мнением о матче с «Реалом»
05:18 · Испания. Ла Лига
Рауль Гонсалес считает, что домашние стены обеспечат «Реалу» решающее преимущество
14 Октября
23:58 · Испания. Ла Лига
Де Йонг заявил, с каким счётом «Барселона» хочет обыграть «Реал» 1
23:54 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» и «Хетафе» не порадовали моментами и голами
23:46 · Испания. Ла Лига
Отношения Фелиша и Симеоне ещё сильнее ухудшились после странного празднования гола на... тренировке
23:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Дэвиса
22:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - единственная команда в 21-м веке, которая в первых восьми турах Ла Лиги пропустила лишь один мяч
22:42 · Испания. Ла Лига
​«Атлетик» - «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании – 15 октября 2022
22:14 · Испания. Ла Лига
Вальверде — о матче с «Барселоной»: Хотим показать, что готовы выиграть Ла Лигу
21:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, когда Фелиш вернётся в строй
19:13 · Испания. Ла Лига
Чорлука назвал Модрича особенным игроком
19:11 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» высказался о Месси
18:58 · Испания. Ла Лига
​Хави отчитался перед Лапортой и нашёл три причины провала «Барселоны» 8 слухи
Все новости
Рекомендуем