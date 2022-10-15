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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фигу назвал переход в «Реал» из «Барселоны» ошибкой

15 Октября 2022 • 13:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу заявил, что сожалеет о своём переходе в мадридский клуб летом 2000 года.

«Подписание контракта с «Реалом» было ошибкой, в «Барселоне» у меня было всё», — приводит слова португальца Marca.

Напомним, Фигу выступал за «Барселону» в период с 1995 по 2000 год, став обладателем «Золотого мяча» под занавес своей каталонской карьеры. После этого он перешёл в «Реал», цвета которого защищал на протяжении пяти сезонов. В общей сложности в составе «сливочных» футболист провёл 245 матчей, забив в них 57 голов и отдав 92 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Фигу выиграл Лигу чемпионов, а также дважды стал победителем чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Луиш Фигу
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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