Фигу назвал переход в «Реал» из «Барселоны» ошибкой

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу заявил, что сожалеет о своём переходе в мадридский клуб летом 2000 года.

«Подписание контракта с «Реалом» было ошибкой, в «Барселоне» у меня было всё», — приводит слова португальца Marca.

Напомним, Фигу выступал за «Барселону» в период с 1995 по 2000 год, став обладателем «Золотого мяча» под занавес своей каталонской карьеры. После этого он перешёл в «Реал», цвета которого защищал на протяжении пяти сезонов. В общей сложности в составе «сливочных» футболист провёл 245 матчей, забив в них 57 голов и отдав 92 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Фигу выиграл Лигу чемпионов, а также дважды стал победителем чемпионата Испании.