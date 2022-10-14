Беллингем и Гави – главные фавориты на Golden Boy

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и хавбек каталонской «Барселоны» Гави являются главными фаворитами на награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку планеты. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Напомним, что в финальный список претендентов на награду попали 20 футболистов. Действующим обладателем трофея является полузащитник «Барселоны» Педри, который победил в голосовании в прошлом году.

Беллингем следующим летом станет одной из главных трансферных целей для многих европейских топ-клубов. Среди претендентов на англичанина: мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».