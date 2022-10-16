Биограф Месси рассказал, собирается ли тот возвращаться в «Барселону»

Журналист и биограф Лионеля Месси поведал о планах нападающего «Пари Сен-Жермен» на ближайшее будущее.

Слухи активно связывают аргентинца с возвращением в «Барселону» летом 2023 года, когда истечёт действующий контракт 35-летней звезды с «ПСЖ».

«Сейчас Месси очень счастлив. Всё складывается хорошо, к нему привыкли в «ПСЖ», а он привык к команде. Он отлично чувствует себя, поэтому прямо сейчас, думаю, он ближе к тому, чтобы остаться здесь. Мои ощущения подсказывают мне, что он скорее останется в «ПСЖ», чем уйдёт в «Барселону», – цитирует Le Parisien Гийома Балаге.

В нынешнем сезоне Лионель Месси по восемь раз отметился голом и результативной передачей, отыграв 13 матчей за парижан.