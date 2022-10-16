Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о центральном матче девятого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона»

«Матч несет надежду на забитые голы. Не вижу фаворита - оба клуба имеют в составе фантастических исполнителей. Но, по моему мнению, гости выглядят более мощно. Моя ставка - победа «Барсы», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

«Эль класико» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Перед этой игрой на счету соперников по 22 набранных очка после восьми туров Ла Лиги.