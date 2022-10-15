Президент «Барселоны» поделился мнением о матче с «Реалом»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем поединке против мадридского «Реала» в рамках девятого тура чемпионата Испании.

«Эти матчи очень важны. Победитель всегда становится сильнее, у выигравшей команды серьезно повышается командный дух. А проигравший испытывает серьезный моральный удар. Если победим, то захватим лидерство в таблице, это сделает нас еще крепче.

Я считаю, что у нас лучшая система игры. При этом «Реал» всегда борется до конца. Надеюсь, что предстоящее «эль класико» сложится для нас удачно», - цитирует руководителя газета Marca.

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 октября.