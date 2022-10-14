«ПСЖ» нацелился на молодого таланта из «Реала»

Французский «ПСЖ» положил глаз на талантливого защитника мадридского «Реала» Рафу Марина. По информации от журналиста Марио Кортахены, парижане считают, что «королевский клуб» впустую растрачивает талант футболиста, совсем не выпуская его на поле.

Тем не менее, мадридский «Реал» твёрдо намерен сохранить Марина и не хочет продавать 20-летнего защитника «ПСЖ», так как отношения между клубами сейчас довольно натянутые после истории с Килианом Мбаппе.

Несмотря на желание «сливочных», в контракте у Марина прописана сумма отступных, которая составляет 30 миллионов евро. «ПСЖ» может воспользоваться этим пунктом и привести футболиста на «Парк де Пренс».