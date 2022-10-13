Анчелотти может больше не выпустить Азара на поле вплоть до окончания чемпионата мира

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может убрать из состава полузащитника Эдена Азара вплоть до окончания чемпионата мира в Катаре. По информации от Diario AS, в «королевском клубе» разочарованы выступлениями бельгийца в матче против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

Игра против «горняков» усугубила и без того плачевную ситуацию Азара в Мадриде. Напомним, ранее Эден был недоволен количеством своего игрового времени, из-за чего начали появляться слухи о его желании покинуть «Реал».

В новом сезоне Азар забил за мадридский «Реал» всего один гол во всех турнирах, которых пришёлся на матч Лиги чемпионов против «Селтика».