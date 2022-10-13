Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти может больше не выпустить Азара на поле вплоть до окончания чемпионата мира

13 Октября 2022 • 09:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.20 X 3.60 2 3.10
16.10 17:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может убрать из состава полузащитника Эдена Азара вплоть до окончания чемпионата мира в Катаре. По информации от Diario AS, в «королевском клубе» разочарованы выступлениями бельгийца в матче против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

Игра против «горняков» усугубила и без того плачевную ситуацию Азара в Мадриде. Напомним, ранее Эден был недоволен количеством своего игрового времени, из-за чего начали появляться слухи о его желании покинуть «Реал».

В новом сезоне Азар забил за мадридский «Реал» всего один гол во всех турнирах, которых пришёлся на матч Лиги чемпионов против «Селтика».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
09:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может больше не выпустить Азара на поле вплоть до окончания чемпионата мира
07:50 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал главного фаворита на «Золотой мяч»
01:55 · Испания. Ла Лига
Кроос назвал самых быстрых футболистов, которых ему доводилось видеть
12 Октября
22:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» обсудит новый контракт с Кроосом
21:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Мне нужно прибавлять, чтобы достичь уровня Бензема и Мбаппе»
20:49 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Симеоне
20:31 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Нам не нужен Мбаппе»
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Мбаппе претендуют два клуба 1
16:20 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» положила глаз на хавбека «Ливерпуля»
15:40 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» решил избавиться от Азара 3 слухи
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на аргентинского полузащитника
14:21 · Испания. Ла Лига
Шансы Рюдигера сыграть с «Барселоной» повышаются 1
13:57 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Почему Фелиш не выходит в старте? Он совсем не изменился, его конкуренты играют лучше»
13:34 · Испания. Ла Лига
Если Рюдигер и сыграет против «Барселоны», то только в защитной маске
12:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в январе
Все новости
Рекомендуем