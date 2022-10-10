Игроки «Барселоны» были разгневаны заявлением Лапорты

Игроки «Барселоны» Серхио Бускетс, Френки де Йонг и Серхи Роберто были разгневаны словами президента клуба Жоана Лапорты, ранее косвенно обвинившего футболистов в том, что они согласились пойти на снижение своих зарплат ради того, чтобы каталонский клуб смог зарегистрировать защитника Жюля Кунде на матчи чемпионата Испании, сообщает COPE.

По информации источника, футболисты были удивлены тем фактом, что Лапорта решил затронуть эту тему накануне важных матчей против «Интера» и мадридского «Реала». Отмечается, что из-за отказа футболистов пойти на уступки, несколько членов правления «Барселоны» своими активами гарантировали клубу 10 миллионов евро для регистрации Кунде.

Напомним, 23-детний француз перешёл в «Барселону» минувшим летом из «Севильи» за 50 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-гранатовых» пять матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. В настоящий момент Кунде восстанавливается от травмы.