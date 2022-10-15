Милитао оценил готовность «Реала» к матчу с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао дал интервью журналистам в преддверии поединка против каталонской «Барселоны» в рамках девятого тура чемпионата Испании.

«К этому матчу нужно подходить с максимальной готовностью. Думаю, «Реал» полностью готов. Мы отлично стартовали в этом сезоне и хотим продолжать в том же духе. Приложим все усилия для победы. Большую роль могут сыграть наши болельщики. Надеемся на их неистовую поддержку», - передает слова бразильца пресс-служба «сливочных».

Матч состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.