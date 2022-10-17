Алаба: «Реал» умеет и любит играть от обороны»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о стиле игры своей команды.

В воскресенье «Реал» добыл победу в «эль класико» (3:1), значительно уступив «Барселоне» по количеству ударов и владению мячом.

«Бывают моменты, когда со стороны людям может показаться, будто мы чувствуем себя некомфортно [играя вторым номером], но это не так. Мы ощущаем уверенность, обороняясь глубоко, для нас это удобно, и мы знаем, что наша атака готова быстро наказать соперников, как только мы вернём мяч», – отметил 30-летний австриец.

Победа над «Барселоной» позволила «сливочным» единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги с трёхочковым отрывом.