Зидан в стильной кепке следил за «эль класико» с трибуны

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах.

Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом. Одним из самых почитаемых гостей на трибунах «Сантьяго Бернабеу» был Зинедин Зидан - легендарный футболист и бывший тренер клуба следил за игрой, одев на голову стильную кепку классического формата.

И знаете что - а ему идет!