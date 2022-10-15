Полузащитник «Барселоны» Нико: «Я очень счастлив в «Валенсии»

Хавбек «Барселоны» Нико Гонсалес, на правах аренды защищающий цвета «Валенсии», доволен своим пребыванием в стане «летучих мышей».

На днях в испанских СМИ появились сведения о недовольстве «Барселоны» нечастыми выходами 20-летнего футболиста в основном составе – ведь именно за игровой практикой он был отправлен в аренду до июня 2023 года.

По словам самого Нико, причин для беспокойства нет: «Я очень счастлив здесь, в «Валенсии». Это важный сезон и для меня, и для клуба, я стараюсь полностью выкладываться в каждой игре. Впереди вся кампания, и у меня много времени, чтобы доказать свою состоятельность», – цитирует Movistar молодого полузащитника, отыгравшего восемь матчей в текущем сезоне.