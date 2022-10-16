«Мало, но с толком» - «Реал» нанёс наименьшее количество ударов в победном «эль класико» в 21-м веке

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах. Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом.

Любопытно, что два гола мадридцам удалось забить, нанеся в общей сложности лишь восемь ударов по воротам соперника - как правило, в играх с «обычными» соперниками это количество в два, а то и в три раза выше. Столь малого количества ударов в ворота «Барселоны» в выигранных «Реалом» «эль класико» в 21-м веке еще не было.