Источник: Депай пропустит матчи с «Интером» и «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай выбыл из строя из-за травмы.

28-летний футболист покинул расположение сборной Голландии в связи с повреждением бедра. По информации издания AS, травма достаточно серьёзна: Депай не сможет выходить на поле на протяжении одного месяца.

Напомним, что товарищ Депая по «Барселоне» и национальной команде Френки де Йонг также повредил бедро, однако возвращение 25-летнего хавбека в строй запланировано уже на следующую неделю.

В ближайший месяц «сине-гранатовым» предстоит сыграть ряд важных матчей, среди которых выделяются поединки против «Интера» в Лиге чемпионов и встреча с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.