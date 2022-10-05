Чалханоглу рассказал, как совет Онаны помог ему забить «Барселоне»

Голкипер «Интера» Андре Онана дал совет Хакану Чалханоглу, что в итоге принесло команде победу над «Барселоной».

Один из центральных матчей тура в Лиге чемпионов завершился победой «нерадзурри» со счётом 1:0. Чалханоглу забил решающий мяч в конце первого тайма, дальним ударом поразив ворота Марка-Андре тер Штегена.

«Сегодня мы продемонстрировали отличную командную игру. Мы были предельно настроены, поскольку наше недавнее поражение от «Ромы» можно считать незаслуженным. Сегодняшняя победа – закономерный исход. Перед матчем Онана посоветовал мне бить в тот самый угол, назвав его слабым место тер Штегена. Я попробовал – и, к счастью, всё получилось», – рассказал турецкий футболист.