«Барселона» готовит официальную жалобу в УЕФА после судейского скандала

«Барселона» крайне недовольна судейскими решениями в матче Лиги чемпионов против «Интера».

Итог поединка – минимальная победа миланского коллектива. После завершения встречи с открытой критикой в адрес арбитра выступил наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, потребовавший от рефери публичных объяснений. По информации журналиста Хави Мигеля, «Барселона» готовится направить в УЕФА официальную жалобу.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время усилиями Хакана Чалханоглу. На 67-й минуте «Барселона» отыгралась, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой.