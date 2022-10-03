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Лига чемпионов

Полузащитник «Барселоны» де Йонг пропустит матч с «Интером» в Лиге чемпионов

03 Октября 2022 • 12:21 Комментировать
Интер Милан
...
Барселона
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04.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», сообщает AS.

По информации источника, 25-летний голландец получил растяжение полусухожильной мышцы левого бедра в период своего нахождения в сборной Нидерландов. Отмечается, что повреждение не имеет серьёзного характера, однако в клубе решили приберечь футболиста.

Матч «Интер» — «Барселона» состоится завтра, 4 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. После двух туров группового этапа главного клубного турнира Европы обе команды имеют в своём активе по три набранных очка.

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ИНТЕР МИЛАН БАРСЕЛОНА
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