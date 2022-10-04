Щесны: «На «Маккаби» настрой должен быть таким же, как на «Болонью»

После двух туров группового раунда Лиги чемпионов у туринского «Ювентуса» - ноль очков, это худший старт в турнире в истории «старой синьоры», она проиграла «ПСЖ» и «Бенфике». Теперь «Ювентусу» предстоит матч с израильским «Маккаби», и польский голкипер Войцех Щесны призвал партнеров настроиться на израильтян так же, как в минувшие выходные на «Болонью», которая была бита со счетом 0:3.

- Наш настрой должен быть таким же, как на «Болонью». Нам нужны шесть очков, после чего мы будем биться с «Бенфикой» за выход из группы. Отсутствие важных игроков испортило наше начало сезона. Сейчас надо сделать максимум возможного за полтора месяца, - цитирует Щесны ITASportPress.