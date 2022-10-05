Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Интер» – «Барселона»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу получил приз лучшему игроку матча.

Турецкий футболист забил победный и единственный гол встречи на второй компенсированной к первому тайму минуте. Гости из Каталонии владели мячом 72% времени, но так и не смогли отправить мяч в сетку.

Чалханоглу не только стал героем ключевого эпизода встречи, но и чаще всех попадал в створ ворот (2 раза), а также стал лидером своей команды по точным передачам (32 из 37). Кроме того, хавбек активно участвовал в обороне, трижды отобрав мяч.

Победа над «Барселоной» вывела «Интер» на второе место в группе. Уже 12 октября команды сыграют снова, но уже на «Камп Ноу».