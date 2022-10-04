Дармиан начнёт в основе матч с «Барселоной»

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан начнёт матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» в основном составе. По информации от журналиста Маттео Барзаги, итальянец заменит на правом фланге обороны Дензела Дюмфриса.

Напомним, основным правым защитником «Интера» является именно Дюмфрис, но конкретно в этом матче главный тренер Симоне Индзаги выбрал тактику, под которую больше подходит функционал Дармиана.

Напомним, «Интер» проиграл два своих последних матча в Серии А. Перед международной паузой подопечные Индзаги уступили «Удинезе», а на прошлых выходных – «Роме».