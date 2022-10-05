Испанский судья: «Барселоне» не дали чистый пенальти»

Известный испанский судья Иттуральде Гонсалес поделился мнением о моменте с неназначенным пенальти в пользу каталонской «Барселоны» во вчерашнем противостоянии с миланским «Интером» (0:1).

«Это был чистый пенальти. 100%», - передает слова рефери Barca Universal.

Стоит отметить, что Иттуральде разобрал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «нерадзурри» Дензела Дюмфриса.

После трех туров «Барселона» набрала три балла и занимает третье место в группе. «Интер» (6) благодаря победе поднялся на вторую позицию.

В следующем матче Лиги чемпионов «сине-гранатовые» примут «нерадзурри» на «Камп Ноу».