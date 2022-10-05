Гарсия - о поражении «Барселоны»: «Мы очень недовольны результатом»

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия пообщался с представителями прессы после гостевого матча с миланским «Интером» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили с минимальным счетом 0:1.

«Мы очень недовольны результатом. «Барселона» начала неплохо, действуя на флангах. Но нам очень трудно смириться с пропущенным голом перед перерывом. Этот был решающий момент», - передает слова испанского футболиста пресс-служба УЕФА.

После вчерашней неудачи «сине-гранатовые» с тремя баллами занимают третье место в группе. Лидером является мюнхенская «Бавария» (9), вторым идет «Интер» (6).