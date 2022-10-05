Хави – о матче с «Интером»: «Результат несправедлив, я очень зол»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен работой арбитра в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Коллектив из Милана добился минимальной победы в родных стенах. На 67-й минуте каталонцы сравняли счёт, но гол был отменён из-за игры рукой.

«Я очень зол. Считаю, что этот результат несправедлив, – комментирует итоги встречи Хави, получивший жёлтую карточку за свою реакцию на решение судьи. – На мой взгляд, судьи должны публично поведать о своих действиях. После матча я попросил арбитра объясниться, но он отказался это делать. Я ничего не понимаю», – заявил испанский специалист.