Хави – о матче с «Интером»: «Результат несправедлив, я очень зол»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен работой арбитра в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Коллектив из Милана добился минимальной победы в родных стенах. На 67-й минуте каталонцы сравняли счёт, но гол был отменён из-за игры рукой.
«Я очень зол. Считаю, что этот результат несправедлив, – комментирует итоги встречи Хави, получивший жёлтую карточку за свою реакцию на решение судьи. – На мой взгляд, судьи должны публично поведать о своих действиях. После матча я попросил арбитра объясниться, но он отказался это делать. Я ничего не понимаю», – заявил испанский специалист.
Неужто карма?) я думал незабываемые 2-8 подчистили её)
А если серьезно, то уже второй матч подряд в ЛЧ игнорят нарушения соперников Барсы, недовольства понятны.
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