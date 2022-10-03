Судьба Индзаги в «Интере» решится в ближайшие девять дней

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может быть отправлен в отставку в скором времени.

С начала осени «нерадзурри» одержали всего две победы, проиграв четыре матча, и недавняя неудача в поединке с «Ромой» (1:2) усугубила и без того ненадёжное положение Индзаги во главе коллектива. По сведениям La Gazzetta dello Sport, следующие два матча – против «Барселоны» и «Сассуоло» – определят дальнейшую судьбу наставника в клубе. В случае неудовлетворительного исхода встреч специалист будет уволен.

«Интер» примет на своём поле «Барселону» 4 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Выездной поединок Серии А против «Сассуоло» состоится 8 октября.