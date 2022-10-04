Кварацхелия забил первый гол в Лиге чемпионов, но потом был заменён из-за травмы

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимает дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Это сделал Мохамед Кудус, который забивает уже в третьем матче кряду со старта Лиги чемпионов.

Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а сразу после перерыва Джакомо Распадори забил и четвертый мяч. Ну а на 63-й минуте забил свой первый гол Хвича Кварацхелия, которому ассистировал неутомимый Джакомо Распадори. Любопытно, что обоих тут же заменили - Распадори, судя по всему, по плану, а во Кварацхелия получил повреждение.

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.